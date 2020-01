Aniversário de São Paulo: Liniker e os Caramelows apresentam show gratuito no Sesc Campo Limpo

Liniker e os Caramelows se apresentam em show gratuito e aberto no Sesc Campo Limpo no feriado de aniversário de São Paulo, comemorado no sábado, 25 de janeiro.

A banda, composta por Liniker Barros (voz), Rafael Barone (baixo), Pericles Zuanon (bateria), William Zaharanszki (guitarra), Renata Éssis (backing vocal), Marja Lenski (percussão), Fernando TRZ (teclados) e Éder Araújo (saxofone), apresenta repertório da turnê "Goela Abaixo", que bebe na fonte da soul music e do r&b.

Hits como "Zero”, “Tua” e “Sem Nome, Mas com Endereço”, sucessos da turnê anterior, "Remonta", também estão garantidas.

Serviço

Liniker e os Caramelows

Grátis

Dia 25 de janeiro, sábado, às 17h

Livre

Local: Praça Central do Sesc Campo Limpo (Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120. Campo Limpo, São Paulo/SP). Tel: (11) 5510-2700

Capacidade: 4000 pessoas