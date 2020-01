'You' volta só em 2021; veja o que já sabemos sobre a terceira temporada

[ATENÇÃO: TEXTO PODE CONTER SPOILERS PARA QUEM NÃO ASSISTIU ÀS DUAS PRIMEIRAS TEMPORADAS DE 'YOU']

A série "You", um dos carros-chefe da Netflix, teve sua terceira temporada confirmada pela plataforma de streaming nesta terça-feira. A má notícia é que a continuação só chega em 2021!

Leia mais:

Dani Calabresa assume namoro com publicitário paulista

Maraisa passa por cirurgia plástica e aparece com olhos roxos nas redes sociais

Com a virada de narrativa da segunda temporada, que estreou em fim de dezembro, Joe (Penn Badgley) vai precisar procurar outro pano de fundo para viver o amor maluco com Love (Victoria Pedretti) no terceiro ano

O que já sabemos:

Penn Badgley e Victoria Pedretti continuam nos papéis principais

São dez novos episódios

A série sai da cidade grande

Depois de Nova York e Los Angeles, Joe vai precisar adaptar seu modo de vida ao subúrbio, para onde se muda com Love, que está grávida."Quando vendemos a série, descrevemos cada temporada seria uma nova obsessão e um novo mundo. A primeira tempora é Beck em Nova York e a segunda é com Love em L.A. Então, estamos num ambiente muito mais suburbana, onde Joe é um peixe fora d`água. E agora Love ocupa um lugar muito diferente porque ela é a mãe de seu filho mas também não é a mulher que ele achava que ela era", diz a showrunner Sera Gamble ao site The Hollywood Reporter.

Joe pode encontrar um novo objeto de desejo

O fim da segunda temporada mostra o protagonista MUITO interessado com o que vê através da cerca de sua casa… Love está fora do páreo?

Teoria de fãs negada

Os fãs têm teorias a respeito da mãe de Joe, que é apresentada em flashback na segunda temporada e que, supostamente, apareceu na segunda temporada como uma mulher misteriosa. Penn Badgley, porém, negou o palpite.

Ellie vai continuar na vida de Joe

Desamparada, Ellie, a vizinha adolescente de Joe, depende dele exclusivamente. "Ellie ainda está na vida de Joe. Ele manda dinheiro para ela. Ela o odeia, mas ele manda dinheiro. Então essa porta continua aberta para nós. Como vocês viram na temporada dois, Beck morreu, mas voltou", disse Sera.

… assim como Will

O hacker que foi refém de Joe também parece continuar na vida do psicopata.