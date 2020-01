TUDUM Festival, evento aberto e gratuito da Netflix, terá Lana Condor e Noah Centineo

Um dos pares mais shippados na ficção e na realidade, Lana Condor e Noah Centineo, protagonistas de "Para Todos os Garotos que Amei", desembarcam no Brasil em breve! Os intérpretes de Lara Jean e Peter Kavinsky vão participar do TUDUM Festival Netflix, evento gratuito e aberto ao público que vai ser realizado entre os dias 25 a 28 de janeiro na Bienal do Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Os dois, que não, não namoram na vida real, são a atração do palco principal para divulgar a continuação de "Para Todos os Garotos 2 P.S.: Ainda Amo Você".

A data em que eles estarão em São Paulo ainda não foi divulgada, mas já é possível fazer a inscrição para participar do festival pelo site oficial. E é bom ficar atento, porque cada pessoa só poderá participar de um dia de evento.

No local, também haverá ativações das séries Sex Education, Modo Avião, The End of the F***ing World, A Barraca do Beijo, Sabrina, entre outros.