Kim Kardashian teria vaiado o ex-cunhado, Tristan Thompson, em partida de basquete

Não mexa com as Kardashians! Em partida de basquete entre Cleveland Cavaliers e o Los Angeles Lakers, Kim Kardashian mostrou não perdoou tudo que Tristan Thompson fez sua irmã, Khloe Kardashian, sofrer nos últimos anos.

A socialite foi ao jogo acompanhada do marido, Kanye West, e sentou-se na primeira fila. Ela foi vista em pé e, segundo a revista Cosmopolitan, o público ao lado de Kim contou que ela estava VAIOU o ex-cunhado e estrela do Cavaliers no momento em que ele estava cobrando um lance livre. No vídeo abaixo, que foi compartilhado inúmeras vezes para comprovar

Kim Kardashian really stood up courtside so she could boo Tristan Thompson at the line. 💀🤣 (🎥: @itsnotapril) @SONTHoops

pic.twitter.com/M0B5Ioviqi — Sports ON Tap (@SONTHighlights) January 14, 2020

Em seu Instagram Stories, porém, ela compartilhou imagens de Tristan durante o jogo, sem nenhum comentário adicional.

Histórico

Tristan Thompson é pai de True, única filha de Khloe Kardashian. O tumultuado relacionamento foi marcado por episódios de infidelidade do jogador de futebol, inclusive perto do parto de True, que nasceu em abril de 2018. No ano passado, ele teria trocado beijos com Jordyn Woods, melhor amiga de Kylie Jenner, irmã caçula das Kardashian.

Kim falou publicamente sobre a decepção com o jogador e parou de segui-lo no Instagram.