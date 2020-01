Gigaton: Pearl Jam anuncia disco novo para março

O 11o álbum de estúdio do Pearl Jam, lendária banda de Seattle liderada pelo vocalista Eddie Vedder, já tem data de lançamento confirmada.

“Gigaton” chega às prateleiras e plataformas no dia 27 de março, pelo próprio selo do grupo, o Monkeywrench Records, em parceria com a Republic Records.

A capa do disco, já divulgada, estampa uma fotografia de Paul Nicklen que retrata calotas de gelo da Noruega. O primeiro single, “Dance of the Clairvoyants”, deve pintar nas redes até o final do mês. “Lightning Bolt”, mais recente trabalho, saiu em 2013.