Dani Calabresa assume namoro com publicitário paulista

Desde abril de 2017, quando se separou do colega humorista Marcelo Adnet, Dani Calabresa não assumia um novo relacionamento. Isso acabou agora. A atriz de 38 anos está namorando o publicitário paulista Richard J. Neuman, que aparece em alguns cliques nas redes sociais de Dani.

Segundo informações do site do jornal Extra, Calabresa assumiu a relação com um jantar romântico que ela organizou em um restaurante de São Paulo. O próprio Richard publicou registros da noite especial em sua rede social, que é fechada para amigos.

Segundo o Extra, Richard trabalha atualmente como executivo de marketing, em São Paulo, e foi estagiário na MTV em 1999, onde Dani ficou famosa na TV, após anos de trabalho no teatro.