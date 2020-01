Bolsonaro sobre Democracia em Vertigem, candidato brasileiro ao Oscar: 'Ficção e porcaria'

O presidente Jair Bolsonaro não se mostrou impressionado com a indicação ao Oscar conquistada pelo documentário "Democracia em Vertigem", dirigido pela cineasta mineira Petra Costa. Na manhã desta terça-feira (14), Bolsonaro foi questionado sobre a nomeação.

"Ficção. Para quem gosta do que o urubu come, é um bom filme", falou ele sobre o documentário, que aborda os bastidores do impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, até chegar a derrocada do Partido dos Trabalhadores no governo.

A opinião não foi baseada em conhecimento de causa, já que Bolsonaro não chegou a assistir ao filme "Vou perder tempo com uma porcaria dessas?".

No filme, Petra traça um paralelo entre os acontecimentos políticos desde o primeiro governo do PT, a partir de 2004, quando Lula tomou posse, com sua própria família. A produção está disponível na Netflix.

