Oscar 2020: Brasileiro 'Democracia em Vertigem' concorre a melhor documentário

O documentário "Democracia em Vertigem", da diretora mineira Petra Costa, concorre ao prêmio de melhor documentário no Oscar 2020, que será realizado no dia 9 de fevereiro.

O filme, disponível na Netflix, acompanha as mudanças políticas no Brasil desde 2013, quando as primeiras grandes manifestações tomaram as ruas do país e culminaram, em 2016, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Petra concorre com os documentários "American Factory, "Learning to Skateboard In a Warzone (If You're A Girl)", "The Cave", "The Edge of Democracy", "For Sama" e "Honeyland".