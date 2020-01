K-pop: Vocalista do EXO anuncia casamento; futura esposa pode estar grávida

O dia começou com uma bomba para fãs de k-pop: o cantor Kim Jongdae, conhecido por seu nome artístico "Chen", anunciou que está prestes a se casar e, de acordo com o site especializado Soompi, a ter seu primeiro filho. O membro do grupo EXO não havia previamente revelado estar em um relacionamento e, até o momento, a identidade de sua futura esposa é desconhecida.

Chen deu a notícia em carta divulgada em seus perfis oficiais na internet. O texto escrito à mão conta que o artista preferiu dar a notícia pessoalmente aos fãs "para que não ficassem chocados". O assunto foi antes discutido entre outros membros do grupo EXO e pela agência responsável por sua carreira, a SM Entertainment.

Pouco após o anúncio do casamento, o site Soompi publicou matéria em que afirma – a partir de fontes da própria SM – que a futura esposa do cantor estaria grávida. Tal fato ainda não foi confirmado diretamente por Chen ou pelos canais oficiais da agência.

Embora mostre progresso, a indústria pop sul-coreana ainda é conservadora sobre relacionamentos amorosos de suas celebridades. Muitos chegam a namorar por anos ou, em casos raros, construir uma família sem que seus fãs saibam, temerosos pelas possíveis reações negativas.

A notícia do casamento e futuro filho de Chen, no entanto, foi recebida com aceitação pelos "EXO-Ls" – fãs de seu grupo.

Quando soube da carta do Jongdae, eu levei um choque mas foi de felicidade. Saber que ele vai ser pai e se casar é uma coisa que no fundo eu sempre estive ancioso pra acontecer. EU ESTOU FELIZ, E EM CHOQUE — Brinquedo do EXO (@exoareangels) January 13, 2020

Quase uma década após a estreia do EXO, Chen adquiriu posição consolidada como um dos vocalistas de maior proficiência do k-pop. Sua futura esposa, segundo a SM Entertainment, não é uma celebridade, e o casamento de ambos será uma cerimônia privada.