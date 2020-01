Esta é a dieta que fez a Adele perder 68 quilos

Adele surpreendeu o público com a sua mudança radical: ela perdeu 68 quilos. Muitos se perguntam como ela conseguiu, e uma dieta especial e uma rotina de exercícios parecem ser o segredo da sua perda de peso.

A intérprete de Someone Like You teria passado pela dieta Sirtfood, que promove o consumo de alimentos ativadores da sirtuina — enzimas que regulam o metabolismo celular e têm propriedades rejuvenescedoras.

Com essa dieta, Adele conseguiu suprimir o apetite e ativar o “gene magro” do seu corpo. O plano de refeições inclui couve, açafrão, trigo sarraceno, mirtilos e frutas cítricas. Ele também permite o consumo de vinho e chocolate amargo em pequenas quantidades.

Adele é mais dieta do que exercício

Segundo a BBC, a dieta Sirtfood tem dois estágios. No primeiro, as calorias devem ser consideravelmente restringidas, ou seja, é preciso reduzir as refeições e beber sucos verdes. O segundo estágio é mais permissivo, mas ainda há controle.

Esse regime — e não o exercício — seria o segredo da incrível perda de peso da cantora britânica, revelou a instrutora fitness Camila Goodis. “Acredito que 90% da sua mudança é devido à dieta”, disse Camila ao The Sun.

Para a instrutora, a artista abriu mão do açúcar e dos alimentos processados e agora mantém uma dieta saudável e equilibrada.

Embora o exercício tenha sido a parte mais difícil para a estrela, ela mantém uma rotina exaustiva. “Depois que Adele começou a treinar, ela nunca olhou para trás”, escreveu a People.

Fonte: Publimetro México