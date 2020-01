Dulce Maria divulga as fotos do seu casamento e faz revelação

View this post on Instagram

Perdón aquí les dejé las fotos de expectativa /realidad jaja pero bueno…🤦🏻‍♀️ desde la primera vez que fuí me trataron increíble , te hacen sentir especial y Cada vez que iba me probaba mil vestidos jaja porque realmente están hermosos , pero este fue el ganador para mi boda civil ,una ceremonia muy íntima pero muy muy especial , un vestido con detalles hermosos ,bordado, bohemio ,cómodo que además eso es súper difícil de encontrar 😅 me enamoré de ese vestido 😍 este modelo es #Emma @pronovias