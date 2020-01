‘Dragon Ball Z: Kakarot’ revive jornada de um dos animes mais famosos do mundo

Aos amantes de toda a jornada de Dragon Ball – e, claro, também de videogames –, a longa espera está chegando ao fim. Anunciado lá na pré-E3 2019 da Microsoft, em junho do ano passado, o game “Dragon Ball Z: Kakarot” está saindo do forno: o lançamento está marcado para o próximo dia 17.

Do anúncio até as vésperas de chegar às mãos dos jogadores, muitas coisas foram reveladas pela desenvolvedora Bandai Namco, com imagens, vídeos, jogabilidade, personagens.

Disponível para PC, PS4, e Xbox One, o título promete ser o maior jogo de Dragon Ball já feito, ou pelo menos o que irá contar a história de forma mais fiel. A ideia é promover uma experiência mais completa.

As lutas, claro, têm bastante espaço no novo título / Divulgação

Os jogadores irão acompanhar todos os eventos da série “Dragon Ball Z”, e não apenas as lutas. Além disso, haverá a possibilidade de explorar o mundo do game, interagir com personagens e participar em atividades extras, como por exemplo coletar itens e pescar.

Claro, por refazer os passos da saga incluindo momentos bem marcantes, o jogo mostra velhos conhecidos da franquia. A começar pelo protagonista da obra original Son Goku, um dos personagens de anime mais populares do planeta. A empresa confirmou também Vegeta, Piccolo e Gohan como personagens jogáveis, além de afirmar que Kuririn, Tenshinhan, Chaos e Yamcha vão aparecer na história.

Game apresenta elementos de RPG em mundo aberto / Divulgação

Existem muitos fatores que distinguem este “Dragon Ball Z: Kakarot, a começar pelo nome. Para quem talvez não saiba, Kakarot – Kakaroto, por aqui – é o nome real de Goku. Outro elemento é o fato de o game ser um misto entre RPG em mundo aberto e um jogo de luta. Aliás, até estará mais próximo de um RPG do que de propriamente de luta, já que grande parte da experiência passa por navegar pelo mundo à procura de missões, segredos – incluindo as Sete Bolas do Dragão –, e objetivos secundários.

Há ainda a expectativa de que algumas das principais dúvidas dos fãs em relação à história da série e de seus personagens serão esclarecidas pela primeira vez.