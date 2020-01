'Chaves – Um Tributo Musical” volta aos palcos de São Paulo

Quem viu, viu. Quem não viu, bom, vai poder ver. Depois de ter atraído público superior a 35 mil pessoas no ano passado, “Chaves – Um Tributo Musical” volta ao palco do Teatro Opus, no Shopping Villa-Lobos. Em cartaz até o dia 9 de fevereiro, o musical que tem duração de 120 minutos terá sessões às sextas (16h e 20h), sábados (16h e 20h) e domingos (16h), com ingressos que variam entre R$ 75 e R$ 140.

O espetáculo homenageia o gênio da comédia Roberto Gómez Bolaños e todo o seu legado, que diverte e emociona diferentes gerações até hoje.

Com roteiro da diretora musical Fernanda Maia e direção geral de Zé Henrique de Paula, a peça tem no repertório canções clássicas da série e composições inéditas.