Rainha convoca reunião de família para discutir 'caso Harry'

A rainha Elizabeth II convocou uma reunião de família para esta segunda-feira (13) para discutir a decisão dos duques de Sussex, príncipe Harry e Meghan Markle, de renunciarem a seus papéis de "membros seniores" da monarquia.

A cúpula, de acordo com a imprensa britânica, acontecerá na residência real de Sandringham, em Norfolk, e reunirá a rainha e os príncipes Charles, William e Harry. Meghan está no Canadá, mas existe a possibilidade de ela participar por videoconferência.

Veja também:

4 fotos que demostram sinais impressionantes das mudanças climáticas

Série ‘Messiah’, da Netflix, também causa polêmica entre religiosos

O objetivo do encontro é examinar as opções para tirar a monarquia do impasse. Esse será o primeiro "cara a cara" entre Harry e Elizabeth II após o duque de Sussex ter anunciado o plano de se tornar "independente financeiramente" da monarquia.

O príncipe e Meghan querem dividir seu tempo entre o Reino Unido e a América do Norte, mas, segundo eles, sem abrir mão de seus "deveres" com a realeza. Porém ainda não está claro como eles se tornarão financeiramente independentes nem se abdicarão de seus títulos na monarquia.