Selena Gomez revela seus fantasmas em novo álbum

Selena Gomez acaba de lançar seu primeiro álbum, 'Rare'. O trabalho foi desenvolvido durante cinco anos e é considerado o resultado de inúmeras mudanças em sua vida pessoal. A cantora passou por diversos rompimentos, com Justin Bieber e The Weeknd, e ainda foi diagnosticada com Lúpus.

"Honestamente, foi um pesadelo lidar com esse disco, mas digo isso no sentido mais positivo do termo. Pensei que estivesse pronto para publicação dois anos atrás. Reuni muitas músicas depois de várias sessões maravilhosas no estúdio, embora não me lembre mais da metade delas porque todos os anos acontecia algo novo acontecia comigo”, explicou Selena Gomez em conversa com o Spotify.