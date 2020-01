MIS homenageia Bowie com oficinas criativas gratuitas

Fãs de David Bowie não podem perder a programação especial que o Museu da Imagem e do Som (avenida Europa, 158, Jardim Europa, capital; tel.: 2117-4777) preparou para o início do ano. O artista morreu exatamente há quatro anos e teria feito 73 anos na quarta passada. O Núcleo Educativo MIS realiza o especial Janeiro Bowie, que homenageia o artista durante este mês.

São duas oficinas voltadas a crianças (e adultos), com entrada gratuita. Os ingressos, limitados de acordo com cada atividade, serão distribuídos com uma hora de antecedência na recepção do museu.

Na oficina Pequeno Ziggy, que será realizada amanhã, às 14h, os presentes conhecerão a história do alienígena superstar do rock Ziggy Stardust e vão construir a sua própria versão do personagem criado por Bowie, por meio de desenhos, colagens e maquiagem. O espaço oferece dez vagas para crianças acompanhadas por responsável.

Depois, entre os dias 28 e 31, também a partir das 14h, acontece a oficina Transfer Bowie. Durante os quatro dias da atividade, os visitantes do MIS poderão homenagear o músico David Bowie criando suas próprias estampas em ecobags e tecidos. Há um limite de 20 ecobags, sendo uma por pessoa, e dez tecidos por dia. METRO