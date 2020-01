O Mágico de Oz volta aos palcos de São Paulo em musical

Passados mais de 120 anos do lançamento do livro e 80 do filme, o conto de fadas “O Mágico de Oz” continua atual em sua façanha de emocionar gente de todas as idades. Mais que isso, a obra de Lyman Frank Baum (1856-1919) transmite relevante mensagem sobre a importância do cultivo da inteligência, do amor e da coragem para transpor os obstáculos da vida.

Nova oportunidade de tomar contato com este fascinante clássico, em adaptação musical que esteve por aqui no ano passado e já foi vista por 1,5 milhão de pessoas, a temporada começa neste sábado, 11 de janeiro, e fica em cartaz até 2 de fevereiro, no Teatro Bradesco, na capital. Trata-se de uma superprodução cheia de efeitos especiais, como a ventania criada por ventiladores gigantes, gelo seco, telões de altíssima resolução, projeção de mapping, 4D, simulação de chuva e folhas secas de papoulas caindo sobre os espectadores, além do perfume das flores e aromas da floresta.

A história, consagrada no filme estrelado por Judy Garland, conta o sonho de Dorothy, que junto do cachorro Totó deixa o sítio onde mora e viaja até Oz, uma terra mágica e distante, além do arco-íris.

Teatro Bradesco (r. Palestra Itália, 500, 3o piso, SP; teatrobradesco.com.br). De sábado, 11/1 até 2/2. R$ R$ 70 a R$ 180.