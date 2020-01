Nova York terá maior loja temática de Harry Potter do mundo

A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, inaugurará a maior loja temática da saga "Harry Potter", anunciou nesta sexta-feira (10) a Warner Bros. A megastore será distribuída em três andares de um prédio na 935 Broadway, ao lado do edifício histórico Flatiron, no coração de Manhattan, e "abrigará a maior coleção de produtos de Harry Potter e Animais Fantásticos do mundo sob o mesmo teto".

LEIA MAIS:

Homem insere a si mesmo em ‘A Bela Adormecida’ para pedido de casamento que emocionou internet

"Esta será a maior loja dedicada a Harry Potter do mundo e se tornará um destino de fãs que você deve visitar, onde os entusiastas de Harry Potter vão poder se envolver com experiências interativas e inúmeras oportunidades de fotos à medida que entram na mágica", disse Sarah Roots, a vice-presidente sênior de viagens e varejo mundiais da Warner.

Divulgação

A data da abertura ainda não foi definida, mas a loja será inaugurada 12 anos após o último livro da série, "Harry Potter e as Relíquias da Morte", provando que a magia do mundo criado pela escritora JK Rowling continua gerando lucros.

Segundo Roots, Nova York é a "cidade ideal" para lançar o novo estabelecimento por conta de seus "muitos fãs do mundo mágico, um ambiente de varejo de ponta e uma comunidade que adota experiências inovadoras".