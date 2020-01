Chris Flores se despede do 'Fofocalizando' e ganha elogios de Mara Maravilha

Chris Flores despediu-se do programa do Fofocalizando nesta sexta-feira, 10, para voltar a se dedicar ao reality show Fábrica de Casamentos, no SBT.

Ao vivo, a apresentadora recebeu um buquê de flores da produção e abraços de seus colegas. "Hoje é meu último dia aqui no Fofocalizando. Tenho minha gratidão, todo meu amor a toda equipe", disse.

"Vocês não imaginam o talento que tem essa equipe e o que eles ralam para trazer o melhor pra vocês. Quem critica não conhece. Só quem está aqui sabe o que é", complementou.

Chris Flores também recebeu uma homenagem de sua colega, Mara Maravilha, no Instagram: "Cris, eu e o Brasil estamos já na torcida da sua volta. Sucesso para você".

