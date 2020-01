Vikings: Ragnar volta em últimas palavras de personagem na 6ª temporada

View this post on Instagram

Spoiler! . . . . . . . . . . . . . #vikings #vikingsedit #vikings6 #vikings6a #vikingsseason6 #vikingsseason6a #whilehair #kieranoreilly #katherynwinnick #lagertha #marcoilsoe #marcoilso #marcoilsø #hvitserk #hvitserkedit #hvitserkragnarsson #hvitserklothbrok