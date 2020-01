Netflix: 5 títulos que mostram o sexo de um jeito diferente

Que atire a primeira pedra quem não gosta de ouvir falar sobre sexo. Às vezes, você tem dúvidas cabeludas (para acabar de vez com elas, veja Explicando… O Sexo); outras vezes, só quer dar uma espiadinha para saber o que os outros tanto gostam de fazer (nesse caso, a dica é assistir a Voyeur e Christiane Amanpour — Amor e Sexo pelo Mundo).

Independentemente do seu caso, há pelo menos um título para você no extenso catálogo da Netflix. Alguns deles mostram o momento de intimidade de maneira diferente. Se você quer fugir do papai e mamãe, dê uma chance para estas séries, filmes e documentários.

Amizade Dolorida

Série. “Uma universitária de Nova York que faz bico como dominatrix contrata seu melhor amigo da escola, recém-saído do armário, como seu assistente.”

Christiane Amanpour — Amor e Sexo pelo Mundo

Série documental. “Vá fundo e descubra como adultos em seis grandes cidades do mundo celebram o amor com muito sexo neste relato de Christiane Amanpour, jornalista da CNN.”

Explicando… O Sexo

Série documental. “Ciência da atração, história do controle de natalidade e mais: nesta série divertida e esclarecedora você encontra tudo o que queria saber sobre sexo.”

Kiki — Os Segredos do Desejo

Filme. “Em Madri, quatro casais e uma mulher solteira enfrentam problemas de relacionamento que os levam a caminhos divertidos e surpreendentes de descobertas sexuais.”

Voyeur

Documentário. “O lendário jornalista Gay Talese desmascara um dono de motel que espionou seus hóspedes por décadas. Mas sua história bombástica logo se torna um escândalo por si só. Assista o quanto quiser.”