David Bowie: Gravadora anuncia álbuns com versões inéditas

David Bowie, o camaleão do rock e figura de proa para inúmeros movimentos musicais, morto em 2016 vítima de câncer no fígado, teria completado neste mês de janeiro, mais precisamente ontem, 73 anos. Para marcar a ocasião, a Parlophone Records anunciou dois novos lançamentos com gravações raras e inéditas.

Um dos projetos é um EP de seis faixas nomeado “David Bowie is it Any Wonder?”, com previsão de chegada às lojas e plataformas nas próximas seis semanas.

O primeiro som do EP, que já pode pode ser ouvido na internet, é uma versão de “The Man Who Sold the World” que Bowie gravou com Gail Ann Dorsey (baixo, voz), Reeves Gabrels (guitarra) e Mark Plati (teclado, programação) em novembro de 1996.

Esta versão também será incluída no outro lançamento, o álbum de nove faixas “Changes Now Bowie”, que aporta dia 18 de abril, data em que se comemora o Record Store Day (a Black Friday dos CDs e discos de vinil lá na gringa).

Em sua maior parte acústicas, as canções foram captadas em sessões de estúdio em Nova York durante os ensaios para o concerto de aniversário de 50 anos de Bowie, que se deu no Madson Square Garden.

O repertório de “Changes Now Bowie” contará com prensagem limitada em LP e CD, e a arte da capa será um retrato clicado pelo renomado fotógrafo Albert Watson. No passado, o conteúdo chegou a ser transmitido pela rádio BBC, em janeiro de 1997.