Afastamento de Harry e Meghan deixou família real surpresa e furiosa

A decisão do príncipe Harry e de sua mulher Meghan Markle em se afastar das funções da realeza britânica teria deixado a família Windsor surpresa e furiosa, afirma a imprensa britânica.

De acordo com o jornal The Evening Standard, a Rainha Elizabeth II e o príncipe Charles, respectivamente, avó e pai de Harry, foram pegos de surpresa com o anúncio que tornou público que eles deixariam as funções da nobreza do Reino Unido para ter "independência financeira", trabalhando e tendo endereços fixos entre Inglaterra e Estados Unidos.

O filho caçula de Charles e a falecida Diana Spencer teria contado aos integrantes sêniores de suas intenções, que pediram que ele oficializasse o pedido em um documento, por escrito. Quando a história vazou, porém, Harry decidiu fazer o anúncio oficial em seu site e redes sociais.

A maneira dramática com que o casal lidou com a situação deixou a realeza em choque e indignada. De acordo com a BBC, Charles acreditava que o filho e a nora ainda estavam no início dessa transição. Ninguém da família comentou a saída do casal.

Uma porta-voz do Palácio de Buckingham declarou apenas que "entendemos o desejo deles em seguir outro caminho, mas são questões complexas que levarão tempo para serem resolvidas".