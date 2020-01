Shakira revela por que não quer se casar com Piqué

Shakira e Gerard Piqué são um dos casais mais assediados do mundo do entretenimento e se encontram felizes, apesar dos rumores sobre uma suposta separação. A cantora e o jogador de futebol participaram de uma entrevista e conversaram sobre o relacionamento e o motivo pelo qual não se casaram.

No programa de 60 Minutes, Shakira confessou que ficou balançada desde que conheceu Piqué na Copa do Mundo de 2010. No entanto, admitiu que, embora estejam muito felizes, ela não quer se casar com o pai dos seus filhos, Sasha e Milán.

“O casamento me assusta. Eu não quero que ele me veja como ‘a esposa’. Prefiro que me veja como a sua namorada, como a sua amante”, disse. “Algo como a fruta proibida. Quero mantê-lo alerta, quero que ele pense que tudo é possível — dependendo do seu comportamento.”

Atualmente, Shakira está preparando a sua apresentação para o intervalo do Super Bowl, que será realizado em Miami. A cantora colombiana se apresentará ao lado de Jennifer Lopez.

Fonte: Publimetro México