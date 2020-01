Ludmilla fecha sala de cinema para ver 'Minha Mãe é Uma Peça 3'

A cantora Ludmilla reservou uma sala de cinema para ver o filme Minha Mãe é Uma Peça 3 com amigos e familiares na terça-feira, 7. Ela também estava acompanhada do próprio Paulo Gustavo, protagonista e roteirista do longa.

Em seus stories no Instagram a cantora explicou que fechou a sala após um pedido da mulher, a dançarina Brunna Gonçalves. "Ela [Brunna] falou 'aí more quero ver Minha Mãe é Uma Peça 3 no cinema'. E eu falei 'então vou fechar uma sala para você’", explicou Ludmilla.

O casal, que realizou um casamento surpresa em dezembro de 2019, foi acompanhado de familiares e amigos. Paulo Gustavo e as atrizes Ingrid Guimarães e Flávia Alessandra e suas filhas também participaram do momento de descontração.

LEIA TAMBÉM:

Harry e Meghan querem independência financeira e se afastarão da Família Real

Funko anuncia data de lançamento do boneco de Pabllo Vittar

Minha Mãe é Uma Peça 3 estreou em 26 de dezembro e, até o dia 31 do mesmo mês, já havia atingido a marca de dois milhões de espectadores. Os três filmes são baseados em uma peça de Paulo Gustavo, Minha Mãe é Uma Peça, que mostra histórias inspiradas na mãe do comediante.

Ludmilla aproveitou para elogiar o filme: "não pode dar spoiler, mas assim, um dos filmes mais f**** brasileiros que já assisti, quem ainda não assistiu, vá". A cantora também elogiou Paulo Gustavo. "Ele é um gênio, que honra ser amiga desse cara", disse

Na segunda-feira, 6, Paulo Gustavo fez uma publicação em que aparece com a cantora Iza. Segundo ele, a produtora do filme fechou uma sala para a cantora ver o longa com amigos e familiares junto com o humorista. "Foi muito legal! Eu estou emocionado com tudo que está acontecendo com esse projeto!", comentou.