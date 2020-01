Lizzo interrompe turnê na Austrália para ajudar nos esforços contra incêndios

Em turnê pela Austrália em plena crise causada pelos incêndios, Lizzo mostrou porque, além do talento óbvio para produzir hits, ela é tão querida pelos fãs.

A cantora norte-americana interrompeu os shows na Oceania para colocar a mão na massa junto da população local nos esforços contra as queimadas.

Lizzo, 31 anos, trabalhou como voluntária no Banco de Alimentos de Melbourne nesta quarta-feira (8), ajudando a organizar as doações de comida que vão ser enviadas a pessoas que perderam tudo no fogo.

