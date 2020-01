Lázaro Ramos pode interpretar Jesus pela Mangueira no Carnaval carioca

O casal Lázaro Ramos e Taís Araújo podem emprestar seu carisma para a escola de samba Estação Primeira da Mangueira no Carnaval de 2020. O convite foi feito nesta terça-feira (7), segundo coluna de Léo Dias para o UOL.

LEIA MAIS:

Thaila Ayala usa papel higiênico com rosto de Donald Trump

Pabllo Vittar é confirmada em festa LGBTQ+ australiana ao lado de Dua Lipa e Kesha

Lázaro esteve no barracão da Mangueira e conversou com o carnavalesco Leandro Vieira. O papel do ator no desfile – que tem como tema o retorno de Jesus ao mundo dos homens – poderá ser do próprio filho de Deus.

Ramos ainda analisa o convite, incerto sobre sua disponibilidade de agenda para integrar o enredo. A esposa e também atriz Taís Araújo, que atualmente estrela na novela da Globo "Amor de Mãe", também foi convidada pela Mangueira. A resposta de Taís ainda está sendo ponderada.

Neste ano, a escola de samba pretende falar sobre a intolerância e o preconceito de classes – principalmente aquele que atinge a parcela mais pobre da população – através da narrativa do retorno de Jesus à Terra.