Hollywood aqui Liam Neeson visita Roraima

O ator irlandês Liam Neeson, 67 anos, está no Brasil pela Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), de onde é embaixador da Boa Vontade.

Em Pacaraima (RR), Neeson conheceu as instalações da operação Acolhida, que cuida da imigração venezuelana.

O astro de “A Lista de Schindler” (1993), entre outros sucessos do cinema, dançou com crianças e também esteve no ponto que marca a fronteira entre o Brasil e a Venezuela.