Animais Fantásticos vai virar série na TV britânica

Potterheads, animai-vos!

"Animais Fantásticos", obra de J.K. Rowling que contextualiza a saga Harry Potter, vai virar série de TV após dois longas-metragens já lançados.

A BBC deu pontapé para a produção de uma série em parceria com a Warner Bros, que detém os direitos e produziu todos os filmes da franquia.

Com o título provisório de "Animais Fantásticos: Uma História Natural", a produção também prepara uma exposição no Museu de História Natural de Londres que compara as criaturas imaginadas por Rowling a animais reais.

Stephen Fry vai apresentar o programa especial, que também vai analisar os animais fantásticos com os reais.