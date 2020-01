Rihanna aparece sem maquiagem e com imperfeições em sua primeira selfie do ano

A cantora Rihanna surpreendeu os seus fãs nas redes sociais ao aparecer com um visual natural na sua primeira selfie de 2020. A artista publicou uma imagem do seu rosto no Instagram na qual exibe a sua beleza sem maquiagem.

Para provar que não há filtros, a estrela mostra uma espinha na bochecha. Logo depois da publicação, seguidores e personalidades decidiram deixar as suas impressões.

“Tão fofo” e “é 2020 e você parece ter 20” foram alguns dos destaques do lado positivo. Os fãs críticos também deixaram a sua opinião sobre o rosto lavado de RiRi. “Deixe eu espremer a sua espinha”, disse um usuário. A intérprete de Umbrella respondeu brincando: “deixe ela brilhar, POR FAVOR”.

Outros seguidores cobraram uma prévia das suas novas músicas. “É muito corajoso da sua parte publicar uma selfie e não um link para o álbum. Você merece essa espinha”, comentou um fã.

Rihanna se recusa a lançar um novo álbum

O novo projeto de Rihanna gerou grandes expectativas por alguns meses. Em 22 de dezembro, a artista de 31 anos compartilhou um meme sobre o seu aguardado álbum, apelidado de “R9”.

“Atualização: eu ouvi o ‘R9’ sozinha e me recusei a lançá-lo”, ela escreveu na descrição de um vídeo de um cachorro dançando Jump Around, de House of Pain.

Os seus seguidores não aguentam mais a espera, considerando que o último projeto da celebridade foi Anti, lançado em 2016.

Fonte: Publimetro México