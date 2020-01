'Foi um grande ano para filmes de pedófilos': reveja as frases mais polêmicas de Ricky Gervais no Globo de Ouro 2020

É a quinta vez que o ator e comediante britânico Ricky Gervais assume o Globo de Ouro como mestre de cerimônia. Conhecido por ser um dos criadores da série The Office, Gervais falou de assuntos polêmicos, fez piada com a vida pessoal de artistas e não passou despercebido.



LEIA MAIS:

Bastidores do Globo de Ouro 2020: Beyoncé atrasada, jantar vegano e mais curiosidades da noite

A Origem: Leonardo DiCaprio admite que também ‘não tem ideia’ do que se trata o final do filme

Confira algumas de suas frases: