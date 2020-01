Oscar 2020: Quando serão divulgados os indicados?

Com a entrega dos Globos de Ouro, no último domingo, 5 de janeiro, a temporada de premiações de 2020 começa a se aquecer.

Leia mais:

Diretor de ‘Coringa’, Todd Phillips esclarece rumores sobre sequência do filme

Globo de Ouro 2020: Onde assistir aos filmes vencedores (e o que falta estrear ainda no Brasil)

A expectativa agora é saber quem entra na lista da Academia de Artes de Ciências Cinematográficas, que realiza sua 92ª festa do Oscar no dia 9 de fevereiro, direto do Dolby Theatre, em Los Angeles. Os indicados serão conhecidos na manhã desta segunda-feira, 13 de janeiro.

Quem você acha que vai estar nesta lista? No Globo de Ouro, que costuma ser termômetro para o Oscar, os grandes vencedores foram "1917" (melhor filme de drama e direção), além de Joaquin Phoenix, por seu desempenho em "Coringa".

Outras premiações

O Bafta, celebração audiovisual da Academia Britânica de Artes do Cinema e da Televisão, consagrou "Coringa", de Todd Phillips, como o favorito, com 11 indicações. "O Irlandês", de Martin Scorsese, e "1917", de Sam Mendes, vêm depois, com dez e nove nomeações, respectivamente.