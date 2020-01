MIS: Mostra gratuita reúne musicais que celebram a liberdade individual

O MIS (Museu da Imagem e do Som. Av. Europa, 158 – Jd. Europa; tel.: 2117-4777) estreia hoje, com entrada gratuita todas as terças até o dia 4 de fevereiro, a mostra Fora da Caixa, que tem como proposta exibir filmes com personagens que questionam padrões sociais e encaram as consequências disso. A programação ocorre em paralelo à exposição Musicais no Cinema, e os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria.

O título que dá a largada na maratona é o clássico “Hair”, de Milos Forman. Lançado em 1979, narra a história de um garoto de Oklahoma recrutado para a guerra do Vietnã, conhece um grupo de hippies em Nova York, que lhe apresenta conceitos nada convencionais sobre comportamento e sociedade, e se apaixona por uma garota aristocrática.

Na semana que vem, será a vez do cult “The Rocky Horror Picture Show” (Jim Sharman, 1975), uma comédia que aborda os namorados Brad e Janet, que têm um pneu furado durante uma tempestade e descobrem a misteriosa mansão do louco cientista Dr. Frank-N-Furter. Chegando lá, o casal se depara com uma casa cheia de personagens selvagens, incluindo um motociclista e um assustador mordomo.

A rodada se completa com “Amor, Sublime, Amor” (Jerome Robbins e Robert Wise, 1961), no próximo dia 21 de janeiro; “Charity, meu Amor” (Bob Fosse, 1969), no dia 28; e para fechar, em 4 de fevereiro, “O Prisioneiro do Rock” (Richard Thorpe, 1957), estrelando Elvis Presley.