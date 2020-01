Globo de Ouro 2020: Onde assistir aos filmes vencedores (e o que falta estrear ainda no Brasil)

Com a primeira lista de vencedores do ano, o cinema deu a largada para a temporada 2020 de premiações! No último domingo (5), a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood escolheu os melhores do audiovisual – nas telonas e nas telinhas.

O resultado das categorias dramáticas da sétima arte costuma servir como um bom termômetro para o Oscar, que, neste ano, está marcado para 9 de fevereiro.

Ficou curioso para conferir? Veja abaixo onde assistir aos vencedores e, no caso dos que ainda estão por vir, quando estreiam no Brasil

1917

O que ganhou: melhor filme dramático, melhor diretor para Sam Mendes

Quando estreia no Brasil: O longa-metragem, ambientado na 1ª Guerra Mundial, chega às salas brasileiras em 23 de janeiro

Coringa

O que ganhou: melhor ator dramático para Joaquin Phoenix e melhor trilha sonora original para filmes para Hildur Guðnadóttir

Onde assitir: O filme ainda está sendo exibido em poucas salas em São Paulo, como no Cinemark Aricanduva, no Petra Belas Artes e no Espaço Itaú de Cinema

Judy – Muito Além do Arco-Íris

O que ganhou: melhor atriz dramática para Renée Zellweger

Onde assistir: A biografia da atriz Judy Garland, que viveu a Dorothy em "O Mágico de Oz" na adolescência, chega em 16 de janeiro aos cinemas.

Era uma Vez em… Hollywood

O que ganhou: melhor filme cômico ou musical, melhor ator coadjuvante para Brad Pitt e melhor roteiro para Quentin Tarantino

Onde assistir: O filme já saiu dos cinemas, mas pode ser visto em serviços sob demanda, como Now ou YouTube Movies.

The Farewell

O que ganhou: melhor atriz musical ou comédia para Awkwafina

Onde assistir: O filme conta a história de uma família chinesa que resolve esconder da matriarca que ela tem poucos dias de vida e apressa a celebração de um casamento para antes de sua morte e tem ainda estreia a confirmar.

Rocketman

O que ganhou: melhor ator musical ou comédia para Taron Egerton; melhor canção para "(I’m Gonna) Love Me Again", de Elton John

Onde assistir: A cinebiografia de Elton John também está disponível sob demanda.

História de um Casamento

O que ganhou: melhor atriz coadjuvante para Laura Dern

Onde assistir: O filme que aborda o processo de separação de um jovem casal, está disponível na Netflix.

Parasita

O que ganhou: melhor filme em língua estrangeira

Onde assistir: O longa coreano tem arrebatado premiações em todo o mundo ainda está em cartaz nos cinemas em São Paulo. No Espaço Itaú de Cinema, Petra Belas Artes e Reserva Cultural.