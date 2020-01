Museu da Imagem e do Som abre inscrições para cursos sobre fotografia, cinema e mais

O Museu da Imagem e do Som (MIS), na capital paulista, já está com inscrições abertas para sua grade de cursos do primeiro semestre. As aulas são pagas, e o valor de cada curso varia entre R$ 50 e R$ 350.

Além de exposições teóricas sobre grandes diretores do cinema mundial, como Fellini e David Lynch, são oferecidas aulas práticas em fotografia e roteiro audiovisual.

Amantes da arte clássica podem aprender sobre a inserção da psicologia e psicanálise na obra de Leonardo da Vinci, ou sobre o lugar do próprio autor na arte renascentista, junto aos grandes Rafael e Michelangelo.

A lista completa de cursos pode ser vista no site oficial do MIS, e na seleção abaixo, dividida por mês de oferecimento:

JANEIRO

Fotografia: “O básico da fotografia” e “Fotografia para câmeras compactas e smartphones”

Cinema musical: “That’s também entertainment”

Ficção científica e fantasia: “Gênios e genialidade na arte fantástica”

Cinema e TV: “Formatação de roteiro audiovisual” e “Fellini: do realismo poético à criação de seu próprio mundo”

FEVEREIRO

Artes visuais: “Leonardo, Rafael e Michelangelo: do classicismo da alta renascença ao surgimento do maneirismo” e “Psicologia e Da Vinci”

Ficção científica e fantasia: “Mundo medieval e Renascimento na fantasia”

Música: “Conservação de discos de vinil”

Fotografia: “Fotografia de paisagens”

MARÇO

Artes visuais: “História da arte I”

Fotografia: “Fotografia de Rua”; “Curso completo de fotografia”; e “A fotografia e a rua: diálogos entre arte e documento”

Cinema e TV: “David Lynch – Transformando ideias em imagens”; “Crie sua série de TV: oficina de roteiro”; e “História do cinema e dos movimentos cinematográficos”

ABRIL

Fotografia: “Fotografia de retrato”

Artes visuais: “História social da Arte – Uma síntese da individuação artística burguesa na era moderna”

MAIO

Fotografia: “Como criar, desenvolver e apresentar um portfólio fotográfico?”

Artes visuais: “História da arte no Brasil I”

JUNHO

Música e TV: “Produzindo um videoclipe”