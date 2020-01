Harvey Weinstein recebe duas novas acusações formais por violência sexual

Harvey Weinstein foi indiciado em novas acusações de crime sexual em Los Angeles, no mesmo dia que seu julgamento de outros casos começou em Nova York. O ex-executivo de Hollywood foi acusado de estuprar uma mulher e atacar sexualmente outra, em dois incidentes separados em 2013.

"Acreditamos que as evidências vão mostrar que o réu usou seu poder e influência para ter acesso às vítimas e então cometer crimes violentos contra elas", disse em um comunicado o promotor de Los Angeles Jackie Lacey. "Quero reconhecer as vítimas que se manifestaram e bravamente recontaram suas experiências. É minha esperança que todas as vítimas de violência sexual encontrem força e cura no futuro."

Weinstein supostamente estuprou uma mulher em um hotel no dia 18 de fevereiro de 2013, depois que entrou à força no quarto. Na noite seguinte, ele teria abusado sexualmente de outra mulher, esperada como testemunha no julgamento de Weinstein em Nova York

A promotoria de Los Angeles vai investigar alegações de crimes sexuais contra Weinstein de três mulheres, disse Lacey.

O ex-produtor encara até 28 anos de prisão se for condenado nas ações de Los Angeles.

A promotoria de Manhattan não quis comentar as novas acusações.

"Há uma situação em LA acontecendo", disse sua advogada, Donna Rotunno, à imprensa nesta segunda-feira, 6.

A seleção do júri vai começar na terça-feira, 7, mais de dois anos depois das primeiras alegações contra o produtor e que catalisaram o movimento #MeToo.

Weinstein alega inocência e diz que todas as relações sexuais foram consensuais. Ele pode ser condenado à prisão perpétua se algumas das acusações mais graves foram aceitas pelo júri.