Frozen 2 e mais: veja os novos filmes em cartaz nos cinemas de São Paulo

A segunda semana de 2020 começa preguiçosa e, para quem está em São Paulo, a opção é pegar um cineminha.

"Frozen 2", continuação da animação que é um dos principais êxitos da Disney na última década, encabeça a lista das novidades que chegaram às salas de exibição junto com o Réveillon.

Mais ainda há as opções adultas "O Farol" e "O Caso Richard Jewell", dirigido por Clint Eastwood. Veja detalhes abaixo:

Frozen 2

[Frozen II, Estados Unidos, 2017], de Jennifer Lee, Chris Buck (Disney). Gênero: animação. 3D. Duração: 104 minutos. Classificação: livre.

Anna, Elsa, Kristoff e Olaf, agora em crise existencial e dublado na versão em português por Fábio Porchat, adentram as profundezas da floresta para aprender a verdade sobre os poderes de Elsa e um antigo mistério de seu reino. O filme chega seis anos após o primeiro título da franquia, que em 2013 foi a maior bilheteria mundial entre as animações da Disney e ganhou o Oscar da categoria, além do de melhor música, para o inegável sucesso “Let It Go”.

O Farol

[The Lighthouse, Estados Unidos, 2019], de Robert Eggers (Vitrine Filmes). Gênero: drama. Elenco: Willem Dafoe, Robert Pattinson. Duração: 109 minutos. Classificação: 16 anos.

No início do século 20, Thomas Wake (Willem Dafoe), responsável pelo farol de uma ilha, contrata Ephraim Winslow (Robert Pattinson) como seu ajudante, mas o proíbe de acessar o farol. Cada vez mais curioso, ele fica obcecado em entrar no espaço.

O Caso Richard Jewell

[Richard Jewell, Estados Unidos, 2019], de Clint Eastwood (Warner). Gênero: drama. Elenco: Olivia Wilde, Sam Rockwell, Jon Hamm. Duração: 129 minutos. Classificação: 14 anos.

A história real do segurança americano Richard Jewell (Paul Walter Hauser), que salva heroicamente milhares de vidas de uma bomba que explodiu nos Jogos Olímpicos de 1996, em Atlanta, mas é injustamente difamado por jornalistas e pela polícia, que falsamente relatam que ele era um terrorista. Durante um show, ele percebe uma mochila abandonada e chama os policiais, mas a bomba explode e acaba matando duas pessoas.