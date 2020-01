Plástico está vetado em shows de Billie Eilish: 'Será o mais verde possível'

“Será o mais verde possível”, declarou a cantora americana Billie Eilish, de 18 anos, ao lançar a sua turnê "Where do We Go? World Tour".

Nos shows da atual sensação da música pop não são permitidos plásticos, e a proposta é que os fãs levem suas próprias garrafas de água. Além disso, as latas de lixo são recicláveis em todos os lugares. Um dos espetáculos mais aguardados do ano Brasil, as apresentações da cantora em São Paulo, dia 30 de junho, no Allianz Park, e dia 31 no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena, contarão com a chamada Ecovila da Billie Eilish, onde os fãs podem conhecer mais sobre o combate às mudanças climáticas.

Eilish é defensora da preservação do planeta. Recentemente, ela se reuniu com o ator Woody Harrelson para passar uma mensagem sobre o assunto: “Nossa Terra está aquecendo e os oceanos estão subindo. O clima extremo está destruindo milhões de vidas”, disse ela no vídeo divulgado.