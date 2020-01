BBB 20 confirma participantes inscritos e 'convidados': internautas especulam

O primeiro teaser da nova edição do Big Brother Brasil trouxe alguns detalhes, e muitas perguntas, sobre as novidades do programa.

Divulgado nas redes oficiais do reality show nesta segunda-feira (6), o vídeo promete novidades no esquema do jogo e também na seleção de participantes.

O elenco da famosa casa será formado por inscritos – através da seleção tradicional que acompanhou as últimas duas décadas de BBB –, mas também "convidados". A informação confirmou algumas suspeitas que já rolavam pelas redes sociais, porém ainda deixa em dúvida quem seriam os tais convidados.

A presença de influenciadores digitais já foi especulada, com alguns até se pronunciando sobre o caso. Carlinhos Maia, Thaynara OG, Lucas Rangel e Felipe Castanhari foram alguns dos influencers que afirmaram ter negado o convite.

Felipe Neto foi além, dizendo que "nenhum youtuber do tal '1º escalão' toparia' participar do reality. "O prêmio do programa é MUITO menos do que [um youtuber] ganha em 3 meses".

Outra hipótese seria a participação de celebridades ou subcelebridades. A mais cotada, no entanto, é o retorno de ex-participantes.

Azarões ou personagens icônicos dos últimos vinte anos de BBB poderiam retornar para tentar a chance novamente na casa, já contando com experiência no jogo e também conhecimento do público.

A novidade, que deverá ser desvendada nas próximas semanas, agradou alguns e irritou outros.

bbb é p ser um reality só com pessoas desconhecidas, essa é a graça, dar oportunidade p quem sempre sonhou em participar, aí vem boninho colocar subzinho que já são conhecidos? eu me recuso — larissa (@lucyhalxx) January 6, 2020

PAREM PRA PENSAR: A chamada destaca ex-participantes e edições marcantes, o spoiler diz que vai ser uma mistura de melhores momentos e novidades… 👀 O SPOILER DESTACA QUE VAI SER INSCRITOS E CONVIDADOS, de acordo com o que nossa fonte passou, os convidados são ex-BBB's. #BBB20 — Tvlizando (@tvlizando) January 6, 2020

Pior tbm é q os subs tem vantagens sobre as pessoas anônimas já q eles tem mais seguidores e tals… Vai ser bem injusto esse novo bbb, tou até vendo…. — Beca Arenkaru (@bebeca25) January 6, 2020