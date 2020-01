Trailer da quinta temporada de 'Outlander' mostra que vem guerra ai

Um trailer da quinta temporada de 'Outlander' foi divulgado, e o vídeo mostra a vida de Claire e Jamie no Novo Mundo. Além de mostrar a preparação a revolução americana.

Veja também:

RJ: atrações gratuitas vão ocorrer no bairro Ipanema neste verão

Justin Bieber lança clipe de sua nova música, ‘Yummy’

A nova temporada de 'Outlander' vai mostrar como os Fraser vai estabelecer um lar nos Estados Unidos e os perigos e novidades que terão que enfrentar por lá.

Aqui no Brasil, os novos episódios estreiam dia 16 de fevereiro de 2020, mesma data de estreia no resto do mundo.