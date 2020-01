RJ: atrações gratuitas vão ocorrer no bairro Ipanema neste verão

Atrações gratuitas vão invadir o bairro de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, entre os dias 11 e 20 de janeiro. Nesse período, o governo do estado e uma operadora de celular apresentam projeto que tem como inspiração os versos "Dia de luz, festa do sol", da música O Barquinho, de Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli, um clássico da Bossa Nova.

As diversas atrações ocorrerão no Parque Garota de Ipanema e na Casa de Cultura Laura Alvim, com uma programação repleta de cultura, arte e atividades voltadas para o bem-estar e a sustentabilidade. Shows de bandas como Blitz e Barão Vermelho se misturarão a exibições teatrais, jogos eletrônicos, experiências de interatividade, cinema e esporte. Um muro de escalada, com acompanhamento de instrutores, espera cariocas e turistas no Parque Garota de Ipanema.

O projeto tem patrocínio da Claro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. O investimento alcança R$ 1,7 milhão.