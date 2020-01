Justin Bieber lança clipe de sua nova música, 'Yummy'

Depois de lançar sua nova música com lyrci-video, Justin Bieber lançou o clipe de 'Yummy'! O cantor aparece se divertindo muito em um banquete, onde come de tudo.

A música faz parte do novo álbum de Justin, que ainda tem pouquíssimas informações confirmadas. De acordo com o site TMZ, Travis Scott, Post Malone e Kehlani devem fazer participações especiais, e o lançamento deve ser em março.

Além disso, Justin Bieber ainda está com uma série-documental para ser lançada no YouTube. Com dez episódios 'Justin Bieber: Seasons' vai mostrar um pouco da vida do cantor, suas dificuldades e triunfos.