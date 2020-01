'Frozen 2' é a animação com maior bilheteria da história do cinema

Agora que 'Frozen 2' estreou no Brasil, a bilheteria mundial do filme só aumentou e ele se tornou a animação com a maior arrecadação da história do cinema!

Já foram arrecadados mais de US$ 1,32 bilhão em todo o mundo, superando a bilheteria do primeiro filme que fez US$ 1,27 bilhão, em quatro meses de exibição.

Antes quem tinha a maior bilheteria da história era 'Toy Story 3', que chegou a superar US$ 1 bilhão em todo o mundo. E 'Frozen 2' está em exibição nos cinemas de todo o Brasil.