Primeiras cenas de 'Lizzie McGuire' são reveladas em teaser do Disney+

O Disney+ divulgou um teaser com as novidades marcadas para estrear em 2020, e as primeiras cenas da continuação de 'Lizzie McGuire' foram mostradas!

Veja também:

Anitta e Pabllo Vittar são confirmadas no line up do Coachella 2020

Filha de Ozzy Osbourne nega que pai esteja em ‘leito de morte’

Pouco se sabe sobre os novos episódios, mas foi anunciado que o elenco vai contar com o retorno de Hilary Duff como Lizzie, e também Adam Lamberg, o Gordo; Hallie Todd como a mãe Jo McGuire; Robert Carradine como seu pai Sam McGuire; e Jake Thomas como o seu irmão Matt McGuire.

Ainda não há previsão de estreia dos episódios de 'Lizzie McGuire', mas a estreia está marcada para 2020 no streaming Disney+!