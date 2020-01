Anitta e Pabllo Vittar são confirmadas no line up do Coachella 2020

Um dos maiores e principais festivais de música dos Estados Unidos, o Coachella anunciou na manhã desta sexta-feira, 3, o line up da sua edição 2020, que contará com Anitta e Pabllo Vittar. Elas se apresentam nas mesmas datas, 11 e 18 de abril, no deserto da Califórnia. Outros nomes confirmados no evento são Lana Del Rey, Frank Ocean, Calvin Harris e Travis Scott, que sobe ao palco nos mesmos dias que as brasileiras.

Veja também:

Filha de Ozzy Osbourne nega que pai esteja em ‘leito de morte’

Mark Hamill interpretou outro personagem além de Luke em ‘A Ascensão Skywalker’

Tradicionalmente, a programação do evento é dividida em três dias (10, 11 e 12 de abril), que se repetem em um segundo final de semana (17, 18 e 19) com a mesma relação de apresentações, todas transmitidas ao vivo pelo Youtube. Em 2019, as principais atrações da edição norte-americana foram Ariana Grande, Tame Impala e Childish Gambino.

Essa não é a primeira vez que artistas brasileiros se apresentam no palco do festival. Em edições anteriores, nomes como Emicida, Céu, Boogarins, The Twelves, DJ Marky e Cansei de Ser Sexy já passaram pelo evento. No ano passado, a própria Pabllo fez participações especiais nos shows do Major Lazer e da dupla Sofi Tukker.

O Coachella não será o único festival internacional com a presença da drag queen ao longo de 2020. Ela também irá se apresentar este ano pelo Lollapalooza, com performances confirmadas nas edições do Brasil, Chile e Argentina. Ainda em novembro, ela se tornou a primeira brasileira a se apresentar no European Music Awards, premiação da MTV que também a elegeu como a melhor artista do País.