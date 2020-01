Miley Cyrus publica vídeo de retrospectiva e divulga trecho de nova música

Miley Cyrus decidiu fazer uma retrospectiva dos seus últimos dez anos de carreira e vida, mostrando todos os seus trabalhos e acontecimentos importantes, como namoros e o casamento. E no final, uma surpresa para os fãs: o trecho de uma música inédita!

O vídeo tem dez minutos, mas a música nova pode ser ouvida a partir do minuto 9:47, onde Miley aparece com uma camiseta escrito 'I'm Here' tirando fotos. Os fãs acreditam que esse pode ser o início da fase 'She Is Here', do projeto que a cantora começou ano passado.

A primeira parte do projeto foi 'She Is Coming', que foi lançada há um tempo e conta com seis música, e Miley tinha anunciado ainda 'She Is Here' e 'She Is Everything', que completam o projeto 'She Is Miley Cyrus'. Ficamos no aguardo para as novidades da cantora!