Os filmes que mais faturaram ao redor do mundo em 2019

Em 2019 aconteceram estreias de grandes filmes, alguns esperados há anos pelos fãs, como 'Vingadores: Ultimato'. E os longas não decepcionaram nas bilheterias!

O décimo da lista é um filme que acabou de chegar aos cinemas, 'Star Wars: A Ascenção Skywalker'. O fechamento da trilogia faturou US$ 724.796.816 ao redor do mundo!

Falando em franquias, o spin-off 'Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw' aparece em nono lugar na lista, já que arrecadou US$ 758.910.100!

Em oitavo lugar aparece o live-action de 'Aladdin', que fez US$ 1.050.693.953 em bilheteria em todo o mundo!

Um dos filmes mais polêmicos de 2019, 'Coringa' ficou com o sétimo lugar do top 10, arrecadando US$ 1.062.994.002.

Mais uma franquia que aparece na lista é 'Toy Story'. O quarto filme da animação chegou aos cinemas no meio de 2019 e faturou US$ 1.073.394.593.

O quinto lugar desse top 10 ficou com ninguém menos que 'Capitã Marvel'. O primeiro filme solo de heroína da Marvel faturou US$ 1.128.274.794 pelo mundo todo.

E no quarto lugar mais um herói: ' Homem-Aranha: Longe de Casa' arrecadou US$ 1.131.927.996 em bilheteria pelo mundo.

Apesar de ainda não ter estreado no Brasil, 'Frozen 2' ocupa o terceiro lugar do top 10 de bilheterias, com US$ 1.217.590.889 arrecadados! Lembrando que o filme chega por aqui dia 2 de janeiro.

O segundo lugar ficou com outro live-action: 'O Rei Leão' faturou US$ 1.656.713.458 em todo o mundo!

E o topo da lista, sem nenhuma surpresa, foi de 'Vingadores: Ultimato', que arrecadou um total de US$ 2.797.800.564 durante o tempo que esteve no cinema. Vale lembrar que o filme ainda assumiu o topo de lista de maior bilheteria da história do cinema!