Mariah Carey é a 1ª artista a liderar a Billboard Hot 100 em quatro décadas diferentes

Época de Natal é o momento que a música 'All I Want For Christmas Is You', da Mariah Carey bomba no mundo todo. E por conta disso, a cantora se tornou a primeira artista a liderar a Billboard Hot 100 em quatro décadas diferentes!

O hit natalino de Mariah já completou três semanas no topo da parada, e deve começar 2020 no primeiro lugar também. Assim serão quatro décadas seguidas que a cantora é a mais ouvida da lista!

A primeiro música de Mariah Carey que alcançou o primeiro lugar da Billboard Hot 100 foi 'Vision of Love', em 1990. Isso que é poder!