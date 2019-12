'Cats' deve dar prejuízo de US$ 71 milhões para estúdio

A chegada de 'Cats' aos cinemas não foi bem como a Universal planejou, e o filme pode dar um prejuízo de pelo menos US$ 71 milhões para o estúdio.

O filme custou cerca de US$ 90 milhões para o estúdio, mas ainda tiveram mais gastos, como US$ 115 milhões que foram investidos na divulgação. Mas o estimado para a arrecadação total, contando com passagem pelos cinemas, vendas domésticas, VOD e streamings, seja de apenas US$ 155 milhões.

Até o momento, 'Cats' já faturou US$ 38 milhões, estando bem longe de alcançar o valor desejado. Ainda mais depois das críticas negativas que os efeitos especiais receberam.