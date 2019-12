Relembre as famosas que deram à luz em 2019

Engravidar, ver a barriga crescer e saber que ali dentro é gerada uma vida. Neste ano, muitas celebridades tiveram essa alegria.

Em fevereiro, nascimento em dose dupla na família Justus. Vieram ao mundo as filhas da empresária e blogueira Fabiana Justus e do administrador Bruno D'ancona. As gêmeas Chiara e Sienna nasceram de fertilização in vitro.

No mês de abril, a família Abravanel se reuniu em peso na maternidade para acompanhar a chegada do pequeno Senor, nome dado ao terceiro filho de Patrícia Abravanel com o deputado Fabio Faria. O nome é uma homenagem ao avô, que todos conhecem como Silvio Santos. O casal já é pai de Pedro, de 4 anos, e de Jane, de apenas 1 aninho.

Em maio, um nascimento real: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Primeiro filho do príncipe Harry, ele é o sétimo da linha de sucessão do trono britânico. Por ter dupla nacionalidade, o bebê real pode aos 35 anos se candidatar ao cargo de presidente dos Estados Unidos.

"Felicidade que não tem explicação": foi assim que Luiza Possi descreveu o momento que conheceu o filho Lucca. A cantora de 34 anos afirmou em entrevistas que começou a ter vontade de engravidar após oficializar a união com o diretor de TV Cris Gomes. Mesmo na reta final da gestação, Luiza continuou sua agenda de shows cantando ao lado da mãe Zizi Possi. Lucca chegou no mês de julho.

Outro bebê que veio ao mundo no mês de julho foi o pequeno Joaquim. O menino é fruto da união de Camilla Camargo com o diretor de TV Leonardo Lessa. Mamãe de primeira viagem, a atriz compartilhou todas as preocupações e sensações nas redes sociais, inclusive o descolamento de placenta que teve no começo da gravidez. Joaquim é o terceiro neto de Zezé di Camargo e Zilu.

"Sabe quando você acha que já viveu tudo, vem a vida e te apaixona como você nunca imaginou?" Foi com essa declaração de amor à pequena Vitória que a jornalista Amanda Françozo aos 40 anos apresentou a filha nas redes sociais. Casada com o empresário Gregor Ferreira, Amanda chegou a pensar em congelar óvulos, porque sabia que seria mãe tarde. Vitória veio ao mundo no mês de agosto.

"Seja bem-vinda, minha estrela": esta foi a declaração de amor de Claudia Leitte para a pequena Bella, nascida no mês de agosto, em Miami, nos Estados Unidos. A cantora afirmou que optou por ter a menina fora do país por causa da sua agenda de shows e projetos no exterior. Numa das últimas apresentações aqui no Brasil, Claudia subiu ao palco com um barrigão de oito meses de gravidez e agitou a galera com antigos sucessos. Bella é caçula dos irmãos Davi, de 10 anos, e Rafael, de 7 anos.

E foi nas redes sociais que Fernanda Lima revelou que estava grávida. Ela, que já é mãe dos gêmeos João e Francisco, de 11 anos, disse que a caçula da família é uma menininha. Aos 41 anos de idade, Fernanda e Rodrigo Hilbert já tinham manifestado a vontade de aumentar a família.

Bem-vinda, Cora! A humorista Tatá Werneck deu à luz uma menininha. Ela ficou muito surpresa ao saber que estava grávida do seu noivo, o ator Rafael Vitti. É que a apresentadora sofre de endometriose e não imaginava que poderia engravidar facilmente. Tatá, inclusive, estava se preparando para fazer uma cirurgia no ano que vem.

A cantora da sofrência sertaneja, Marília Mendonça, também recebeu a visita da cegonha este ano. O menino se chama Leo e, durante toda a gestação, foi bastante embalado pelas músicas cantadas pelos pais. Ele até ganhou uma canção em sua homenagem.